Tchad : WCS équipe les acteurs de l’agroforesterie dans le Moyen-Chari

Dans le cadre de son engagement pour la protection de l’environnement et le développement durable, l’ONG Wildlife Conservation Society (WCS) a offert un important don de matériels de maraîchage ce 19 mars 2025, à une dizaine d’acteurs de production et d’associations en agroforesterie.



Cette initiative vise à lutter simultanément contre la pauvreté et les effets du changement climatique, dans la province du Moyen-Chari. Le lot de matériels remis comprend des motopompes, râteaux, pelles, entonnoirs, grosses paires de ciseaux et tuyaux, essentiels pour améliorer la productivité des agriculteurs, et favoriser des pratiques durables.



Le conservateur du Parc National de Manda, Djimassinan Naïdayam, a exprimé sa gratitude envers l’ONG WCS. Il a salué son soutien constant, non seulement aux producteurs locaux, mais aussi à la délégation de l’environnement dans ses missions régaliennes.



Le coordinateur du projet Bassin Central du Chari, Ondoua Ondoua Gervais, a insisté sur l’importance de renforcer et conscientiser les communautés sur leurs pratiques agricoles. Il a également souligné la nécessité de réaliser un diagnostic approfondi de l’agroforesterie sur les différents sites concernés.



S’adressant aux bénéficiaires, il les a exhortés à s’investir pleinement dans la préservation de l’agroforesterie, un secteur clé pour la résilience environnementale et économique de la province. Ce geste de WCS constitue ainsi un pas important vers une agriculture plus durable, en harmonie avec les défis environnementaux actuels.