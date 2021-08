Tchad : Yaya Dillo a entamé une grande tournée au sud

La délégation a fait sa première escale à Mandalia, puis à Maïlao, suivi de Tchendjou et Guelendeng. Elle a été accueilli par de nombreux militants et habitants des localités, ainsi que des responsables administratifs, leaders traditionnels et religieux.



Dans son discours, Yaya Dillo a encouragé tous les hommes et femmes à sensibiliser à la désobéissance en cas de besoin, et a également mis l'accent sur le rejet du Conseil militaire de transition qui a pris le pouvoir par la force.



"Soyez préparé et soyez conscients. Nous aurons toujours besoin de vous, que ce soit dans les urnes ou dans la rue, si le Conseil militaire refuse de tenir un dialogue inclusif et transparent", a affirmé le leader du PSF.



M. Dillo s'est engagé à transformer la vie des citoyens en termes d'éducation, de santé et de sécurité. Il a exhorté les populations à ne pas écouter la voix de la discorde essayant de déstabiliser les provinces.



Des représentants des différentes couches sociales ont exprimé leur soutien au parti PSF et à son président Yaya Dillo en vue des futures élections présidentielles.