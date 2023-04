Tchad : Zara Mahamat Djibro, une femme politique charismatique de la région lacustre

Née le 6 décembre 1982 à Bol, Zara Mahamat Djibro est originaire de la chefferie traditionnelle de Tataverom, dans la province du lac, département de Fouli, sous-préfecture de Kaiga Kindjiria, de la communauté Boudouma de l'ethnie Boudja. Elle est la fille de Mahamat Djibro, militant de première heure du MPS dans la région lacustre et haut cadre de l'administration publique, ayant servi dans tous les régimes qui se sont succédé au Tchad.



Ingénieure d'élevage de formation, elle a occupé plusieurs postes politiques, notamment en tant que membre du Bureau Politique National de 2015 à 2018, secrétaire adjointe chargée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, secrétaire nationale deuxième adjointe chargée de l'élevage et de l'hydraulique, secrétaire chargée de la promotion féminine et de la promotion de jeunesse (OPJ-MPS) du Lac, et militante dévouée du Mouvement Patriotique du Salut en 1998 (RJ-MPS) du Lac. Elle est actuellement sous-directrice de la sécurité sociale au ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social.



Zara Mahamat Djibro est une personnalité politique de la région lacustre qui a joué un rôle important dans la victoire du maréchal du Tchad lors des élections présidentielles de 2016. Originaire de Fouli, elle a mené des campagnes électorales dans les zones rouges du lac, notamment à Boma, Kaiga Kindjiria et Tataverom, où elle a remporté la majorité des suffrages exprimés.



De teint brun, de grande taille, dotée d'une voix claire et d'une démarche séduisante, Zara Mahamat Djibro est une personnalité politique charismatique, écoutée, respectée, sociable et humble. Mariée et mère de quatre enfants, elle est actuellement une personnalité politique oubliée de la région lacustre depuis la mort tragique du maréchal du Tchad. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses ambitions politiques futures.