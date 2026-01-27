Tchad : à ‎Abéché, le CIFAD lance officiellement ses activités

Les activités du Centre International de Formation en Action Humanitaire et Développement (CIFAD) ont été officiellement lancées le lundi 26 janvier 2026 à Abéché, à l’occasion d’une cérémonie organisée dans les locaux de l’hôtel Trois Étoiles de la ville.



Créé le 21 novembre 2021, le CIFAD est un établissement privé de formation technique et professionnelle à vocation internationale. Il est autorisé à fonctionner par l’arrêté n°153/MSmESRSFP/SE/SG/DGFOP/DFPA/2025. Le centre intervient principalement dans les domaines humanitaire, sanitaire, digital et du développement.



Le CIFAD a pour mission de former les jeunes, les demandeurs d’emploi, ainsi que les personnels des organisations nationales et internationales, en vue de renforcer leurs compétences professionnelles et de répondre aux exigences du marché de l’emploi. La cérémonie de lancement a été présidée par le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, en présence de plusieurs autorités administratives, responsables d’organisations, partenaires et invités.



Dans son intervention, le président du comité d’organisation, Goni Saleh Goni, a indiqué que le CIFAD se veut un centre de formation accessible, orienté vers l’accompagnement de la jeunesse dans la réalisation de ses objectifs professionnels. Pour sa part, le directeur général du CIFAD, Salhadinne Hissein Achazali, a souligné que face aux crises, aux urgences humanitaires et aux défis du développement, le centre entend contribuer au renforcement des capacités locales à travers des formations adaptées aux réalités et aux besoins du terrain.



Présidant la cérémonie, le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement du Ouaddaï, Oumar Yaya Farango, a estimé que le CIFAD constitue un apport important pour le développement local et un levier pour l’amélioration de l’employabilité des jeunes. La cérémonie a été marquée par la remise d’attestations aux apprenants ainsi qu’à certaines personnalités ayant contribué à la mise en place et au lancement du centre.