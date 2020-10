Tchad : à Abdi, un commandant incite les jeunes au sport en organisant des tournois de football

À Biéré, une localité située dans le département d’Abdi, dans la province de Sila, le commandant de la section mobile de gendarmerie Abakar Wodji Dadi a organisé un match de football pour encourager le milieu sportif et l'inciter à se développer davantage.



Le match s’est déroulé jeudi soir en présence du sous-préfet, du chef de canton, du maire et des forces de défense et de sécurité.



Deux équipes se sont affrontées : AS GNNT contre Alwihda. L'équipe d'Alwihda a remporté le match sur le score de 2-1.