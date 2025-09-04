Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à Abéché, 150 jeunes certifiés en intelligence artificielle à l’issue d’une formation


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 4 Septembre 2025



Tchad : à Abéché, 150 jeunes certifiés en intelligence artificielle à l’issue d’une formation
150 jeunes de la ville d’Abéché ont reçu, ce mercredi 03 septembre 2025, leurs certificats de participation à la formation en intelligence artificielle. Cette initiative est organisée par le ministère des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la Digitalisation de l'administration, en partenariat avec la Chaire UNESCO d’Afrique Centrale Accès-TIC.

La formation, qui s’est déroulée du 04 au 14 août 2025, a permis à 2 000 jeunes tchadiens, dont 150 à Abéché, d’acquérir les bases de l’intelligence artificielle, ses applications concrètes, ainsi que les enjeux éthiques qui y sont liés.

Dans son allocution, le chef du Centre ADETIC d’Abéché, Mahamat Abdallah Samil, a souligné que cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision nationale portée par le ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique, Dr Boukar Michel, qui affirme : « L’intelligence artificielle n’est pas une technologie du futur, elle est la réalité d’aujourd’hui ».

Présidant la cérémonie, le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Madjambaye Djasra, a qualifié cette formation d’étape cruciale pour positionner le Ouaddaï comme un acteur majeur de l’économie numérique. Il a exprimé sa gratitude à l’ensemble des partenaires ayant contribué à la réussite de ce programme. La cérémonie s’est clôturée par la remise officielle des attestations aux participants.


