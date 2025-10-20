Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Abéché, adoption du règlement intérieur du Cadre de concertation communal


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 21 Octobre 2025



Le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a présidé le lundi 20 octobre 2025, une réunion capitale à la mairie d’Abéché, consacrée à l’adoption du règlement intérieur du Cadre de concertation communal d’Abéché (CCCA).

La rencontre s’est tenue en présence de toutes les couches socio-professionnelles impliquées dans l’élaboration de ce document stratégique, qui vise à encadrer le fonctionnement du CCCA. Aux côtés du maire, figuraient également le secrétaire de séance, Aboudarak Khabach, le vice-président du Cadre de concertation communal, ainsi que le secrétaire général de la commune d’Abéché.

Les travaux ont consisté en une lecture, article par article, du règlement intérieur, suivie de discussions et d’amendements, avant son adoption consensuelle par l’ensemble des participants. Cette validation marque une étape décisive pour la structuration et la régulation des actions du CCCA, en vue de renforcer la gouvernance participative au niveau local.

Dans la dynamique de mise en œuvre des actions prévues par le cadre, une commission chargée de l’hygiène et de l’assainissement a été mise en place par la mairie. Elle est composée de plusieurs membres, issus de différents secteurs, et aura pour mission de renforcer les actions de salubrité publique dans la ville.


Tchad - USA : Partenariat stratégique avec SolCaribe pour la modernisation du réseau électrique national

