TCHAD

Tchad : à Abéché, installation du secrétariat Nexus-ATI Nexus Humanitaire-Développement-Paix du Ouaddaï


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 18 Novembre 2025



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a présidé ce mardi 18 novembre 2025, dans la salle de réunion du gouvernorat, l’ouverture d’une importante réunion consacrée au secrétariat de l’Approche Territoriale Intégrée Nexus Humanitaire Développement Paix du Ouaddaï.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’atelier de formation, d’appui technique et de lancement effectif des activités dudit Secrétariat. Dans son allocution, le secrétaire général a rappelé l’engagement constant du président de la République, chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, en faveur de la stabilité, du développement inclusif et de la paix durable. Selon lui, cette vision nationale inspire profondément l’action des autorités dans les provinces.

Il a souligné que le chef de l’État attache une importance particulière à la cohérence, à l’efficacité et à l’intégration des réponses face aux défis auxquels les territoires sont confrontés. L’approche Nexus Humanitaire-Développement-Paix, combinée à l’Approche Territoriale Intégrée (ATI), vient précisément s’inscrire dans cette dynamique.

Elle traduit la volonté d’intervenir de manière coordonnée, complémentaire et durable, en évitant les réponses fragmentées et dispersées. L’atelier vise ainsi à renforcer les capacités des acteurs locaux, à structurer le fonctionnement du secrétariat Nexus-ATI, et à lancer officiellement ses activités dans la province du Ouaddaï.

Le maire adjoint de la commune d'Abéché a pris part à ces travaux. Le représentant du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), M. Jos, a mis en avant l’importance de cette rencontre pour la planification territoriale, la coordination des actions et la consolidation de la paix. Il a réaffirmé l’engagement du PNUD à accompagner les autorités provinciales et les acteurs locaux dans la mise en œuvre de cette approche intégrée.

Le secrétaire général Abakar Hissein Didigui a salué la volonté des autorités locales, du Conseil provincial, du Comité provincial d’action (CPA), ainsi que l’engagement des partenaires, notamment les agences du système des Nations-Unies, les ONG nationales et internationales, et l’ensemble des acteurs techniques et institutionnels.

Il a souligné que la constitution de ce secrétariat, qui regroupe de manière inclusive tous ces acteurs, représente une avancée majeure vers une gouvernance territoriale plus cohérente, mieux coordonnée et davantage orientée vers les résultats au service des populations du Ouaddaï.


