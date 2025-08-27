Tchad : à Abéché, l'ASDEV lance son projet d'appui aux activités génératrices de revenu par l'arboriculture

L'Hôtel de ville d'Abéché a servi de cadre le mercredi 27 août 2025, au lancement du projet d'appui aux activités génératrices de revenu par l'arboriculture. Ce projet est rendu possible grâce au financement de l'ambassade de France au Tchad, et mis en œuvre par l'Association Amdaradir pour la Solidarité et le Développement (ASDEV).



Dans son mot de bienvenue, le vice-président de l’Association Amdaradir pour la Solidarité et le Développement (ASDEV), Mahamat Ahmat Hassaballah a exprimé sa profonde gratitude à l'ambassade de France au Tchad qui a bien voulu accompagner et financer ce projet.



Présentant le projet, l'ingénieur Mahamat Djidda Mahamat a indiqué que les bénéficiaires sont : les femmes cheffes de ménages, les jeunes sans emplois et les jeunes pépiniéristes en manque de soutien. Le montant est de 13.500.000 FCFA, dont 9.450.000 FCFA de l'ambassade de France au Tchad et une contribution de 4.020.000 FCFA de l'Association Amdaradir pour la Solidarité et le Développement (ASDEV).



En lançant ce projet, l'adjoint au maire de la ville d'Abéché, Mahamat Albechir Mahamat Ali Ma'arouf a félicité l'Association Amdaradir pour la Solidarité et le Développement (ASDEV) pour cette initiative porteuse. Il a ensuite souligné que la commune nourrit l'ambition de devenir une ville verte à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique.



« Ce projet vient à point nommé pour consolider cette vision », a-t-il conclu. Il faut noter que ce projet entend promouvoir l'arboriculture comme levier de développement durable, de lutter contre la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie.