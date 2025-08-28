Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Abéché, l'ONG Base lance une campagne de sensibilisation contre le choléra


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 28 Août 2025



Le lancement des activités de la campagne de sensibilisation sur les mesures préventives contre l'épidémie de choléra dans les districts sanitaires d'Abéché, de Chokoyone et le district de Hadjar Hadid, a eu lieu ce jeudi 28 août 2025 à Abéché.

C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la grande salle de réunion du gouvernorat du Ouaddaï, et présidée par le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, en présence de ses proches collaborateurs. Il s’agit de l'initiative de la délégation provinciale de la Santé publique du Ouaddaï, en collaboration avec l’ONG Base et ses associations des jeunes bénévoles.

L'objectif de cette campagne est de sensibiliser la population sur les causes, les symptômes et les modes de transmission du choléra, ainsi que sur les pratiques d'hygiène, essentielles à adopter pour lutter contre cette maladie.

Le chef du projet Hamza Tahir Mahayadine a indiqué que l'ONG Base est engagée depuis plusieurs années dans le domaine de la santé communautaire dans le Ouaddaï. C'est dans cette optique que l'ONG a répondu favorablement à l'appel du ministre de la Santé publique, lors des réunions de riposte contre le choléra.

Lançant officiellement les activités de sensibilisation, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a déclaré que « nous lançons cette campagne dans un contexte alarmant, avec l'épidémie du choléra qui a fait 142 cas avec 79 décès ».

Pour lui, ces chiffres tragiques soulignent l'urgence d'une action collective et déterminée pour protéger la population. Le secrétaire général de la province a enfin relevé que les attentes de cette campagne restent sur une population informée et consciente des dangers du choléra, et capable d'adopter des comportements sains.


