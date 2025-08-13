Tchad : à Abéché, la COSCO échange avec le délégué provincial en charge de l'Éducation nationale du Ouaddaï

La Coordination des Organisations de la Société Civile du Ouaddaï (COSCO) a organisé une rencontre ce mercredi 13 août 2025, avec le délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye.



L'objectif est de discuter de l'état de l'éducation dans le Ouaddaï, des défis rencontrés, des solutions possibles, ainsi que le rôle de la société civile dans le suivi des politiques éducatives. Le vice-président de la COSCO, Kalfa Ahmat Kalfa a indiqué que « l’éducation doit être l'affaire de tous », c'est dans ce contexte que son organisation a initié une série de rencontres d'échanges avec les acteurs en charge de l’éducation.



Le secrétaire général du COSCO, Mahamat Ali Hassan a relevé que les résultats du baccalauréat obtenus cette année ne répondent pas aux attentes, ainsi ne mettent pas en valeur la province, tout en invitant les acteurs du système éducatif à doubler d'efforts. Le délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye a indiqué que l'éducation est confrontée à de nombreux défis.



Il a ensuite remercié les membres du COSCO pour cette démarche entreprise afin de s'enquérir des maux qui minent l'éducation, et identifier les obstacles majeurs, en vue d'une amélioration dans ce secteur qui constitue le socle du développement. Il faut noter que d'autres rencontres sont prévues avec les acteurs concernés.