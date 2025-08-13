Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Abéché, la COSCO échange avec le délégué provincial en charge de l'Éducation nationale du Ouaddaï


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 13 Août 2025



Tchad : à Abéché, la COSCO échange avec le délégué provincial en charge de l'Éducation nationale du Ouaddaï
La Coordination des Organisations de la Société Civile du Ouaddaï (COSCO) a organisé une rencontre ce mercredi 13 août 2025, avec le délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye.

L'objectif est de discuter de l'état de l'éducation dans le Ouaddaï, des défis rencontrés, des solutions possibles, ainsi que le rôle de la société civile dans le suivi des politiques éducatives. Le vice-président de la COSCO, Kalfa Ahmat Kalfa a indiqué que « l’éducation doit être l'affaire de tous », c'est dans ce contexte que son organisation a initié une série de rencontres d'échanges avec les acteurs en charge de l’éducation.

Le secrétaire général du COSCO, Mahamat Ali Hassan a relevé que les résultats du baccalauréat obtenus cette année ne répondent pas aux attentes, ainsi ne mettent pas en valeur la province, tout en invitant les acteurs du système éducatif à doubler d'efforts. Le délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye a indiqué que l'éducation est confrontée à de nombreux défis.

Il a ensuite remercié les membres du COSCO pour cette démarche entreprise afin de s'enquérir des maux qui minent l'éducation, et identifier les obstacles majeurs, en vue d'une amélioration dans ce secteur qui constitue le socle du développement. Il faut noter que d'autres rencontres sont prévues avec les acteurs concernés.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/08/2025

Tchad : passation de service à l’INJS entre le Dr Youssouf Mahamat Youssouf et Mbaïnaissem Teube Cyrille

Tchad : passation de service à l’INJS entre le Dr Youssouf Mahamat Youssouf et Mbaïnaissem Teube Cyrille

Tchad : Sobkiba Sobdibe Liliane nommée Directrice générale de l'ANIE Tchad : Sobkiba Sobdibe Liliane nommée Directrice générale de l'ANIE 12/08/2025

Populaires

Tchad : nomination d'un Coordonnateur de la Cellule d'appui au Partenariat public-privé

12/08/2025

Tchad : les conseillers provinciaux à la sécurité convoqués pour une réunion stratégique

12/08/2025

​Mali : L’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga placé en garde à vue (avocat)

12/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter