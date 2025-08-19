Tchad : à Abéché, la CRT du Ouaddaï multiplie des actions de sensibilisation contre le choléra

En prélude de la Journée mondiale de l'aide humanitaire qui se célèbre le 19 août de chaque année, le comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï, en collaboration avec les agences des Nations-Unies, les ONG internationales et nationales, organise du 18 au 19 août 2025, des séances de sensibilisation et d'information dans les marchés publics de la ville d'Abéché, sur l'épidémie du choléra.



Le thème retenu pour cette année est : agir pour l'humanité au-delà des défis dans un contexte de crise de choléra.



Ce lundi, 18 août 2025, les volontaires de la CRT du Ouaddaï se sont mobilisés dans leur ensemble, avec des brochures de sensibilisation en main, pour montrer aux commerçantes et aux usagers du marché central et celui des légumes communément appelé Tchouri, comment se prévenir contre l'épidémie de choléra nouvellement apparue dans le site des réfugiés à l'Est du pays.



Selon le directeur de gestion des catastrophes de la Croix-Rouge du Ouaddaï, Abdellatif Youssouf, cette Journée d'information et de sensibilisation permettra de toucher un grand nombre de la communauté, afin d'éradiquer cette maladie.



Il a ensuite invité les uns et les autres à transmettre les informations reçues aux autres, afin de parvenir à l'éradication de cette épidémie. Abdellatif Youssouf a enfin précisé que, depuis l'apparition du choléra dans le Ouaddaï, la Croix-Rouge provinciale a mené plusieurs activités, en vue de freiner la propagation de l'épidémie.