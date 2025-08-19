Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Abéché, la CRT du Ouaddaï multiplie des actions de sensibilisation contre le choléra


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 19 Août 2025



Tchad : à Abéché, la CRT du Ouaddaï multiplie des actions de sensibilisation contre le choléra
En prélude de la Journée mondiale de l'aide humanitaire qui se célèbre le 19 août de chaque année, le comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï, en collaboration avec les agences des Nations-Unies, les ONG internationales et nationales, organise du 18 au 19 août 2025, des séances de sensibilisation et d'information dans les marchés publics de la ville d'Abéché, sur l'épidémie du choléra.

Le thème retenu pour cette année est : agir pour l'humanité au-delà des défis dans un contexte de crise de choléra.

Ce lundi, 18 août 2025, les volontaires de la CRT du Ouaddaï se sont mobilisés dans leur ensemble, avec des brochures de sensibilisation en main, pour montrer aux commerçantes et aux usagers du marché central et celui des légumes communément appelé Tchouri, comment se prévenir contre l'épidémie de choléra nouvellement apparue dans le site des réfugiés à l'Est du pays.

Selon le directeur de gestion des catastrophes de la Croix-Rouge du Ouaddaï, Abdellatif Youssouf, cette Journée d'information et de sensibilisation permettra de toucher un grand nombre de la communauté, afin d'éradiquer cette maladie.

Il a ensuite invité les uns et les autres à transmettre les informations reçues aux autres, afin de parvenir à l'éradication de cette épidémie. Abdellatif Youssouf a enfin précisé que, depuis l'apparition du choléra dans le Ouaddaï, la Croix-Rouge provinciale a mené plusieurs activités, en vue de freiner la propagation de l'épidémie.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/08/2025

Tchad : L'Autorité du Bassin du Niger évalue le projet PIDACC à Pala

Tchad : L'Autorité du Bassin du Niger évalue le projet PIDACC à Pala

Tchad : Des ateliers conjoints contre les abus et l'exploitation sexuels Tchad : Des ateliers conjoints contre les abus et l'exploitation sexuels 18/08/2025

Populaires

Avenir Energétique en Afrique : Anibor Kragha propose des pistes de solutions à la conférence ARDA Week 2025 en Afrique du Sud

18/08/2025

​Tchad : Journée mondiale de l’aide humanitaire, « Agir pour l’humanité, au-delà des défis »

18/08/2025

Tchad : Lancement officiel du comité d’organisation du Forum international sur la sécurité

18/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter