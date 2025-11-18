Tchad : à Abéché, la FOCHAM et le PNUD renforcent les capacités des femmes de la filière viande

Le siège de la Fondation Chamsal Houda pour le Développement Humain et le Bien-être Social (FOCHAM), situé au quartier Zongo, dans le 6ᵉ arrondissement de la ville d'Abéché, a abrité ce mardi 18 novembre 2025, le lancement d’un atelier de renforcement des capacités des femmes œuvrant dans le développement de la filière viande.



L’initiative est portée par la FOCHAM, en partenariat avec le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD). Dans son mot de circonstance, le coordinateur de la FOCHAM, Brahim Djida, a souligné que cet atelier constitue une opportunité majeure pour les organisations féminines affiliées à la Fondation, et actives dans la filière viande.



Il a insisté sur la nécessité d’outiller ces femmes afin de mieux contribuer à la structuration et au développement de ce secteur stratégique pour l’économie locale.



Prenant la parole, le représentant du PNUD, Aristide Mabali, a rappelé que l’objectif de cette session est de renforcer les compétences des organisations féminines, tout en promouvant les bonnes pratiques d’hygiène dans la production, la transformation et la distribution de la viande. Il a réaffirmé l’engagement du PNUD à accompagner le gouvernement tchadien pour l’atteinte des objectifs du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 ».



Procédant au lancement officiel des travaux, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a indiqué que le PNUD, à travers le projet SasZLECAF (Zone de Libre-Échange Continentale Africaine pour les Femmes), mis en œuvre par la Fondation Chamsal Houda, témoigne d’un engagement profond en faveur de l’amélioration, de la transformation et de la commercialisation de la viande.



« C’est grâce à cette collaboration fructueuse que nous faisons un pas géant vers l’autonomisation économique des femmes et l’intégration de nos produits dans un marché continental », a-t-il conclu. Il faut rappeler que ce projet, financé par le Programme des Nations-Unies pour le Développement, couvre trois provinces : N’Djamena, le Mandoul et le Ouaddaï.