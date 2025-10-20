Tchad : à Abéché, lancement d’un atelier de formation sur le projet Laham Nadif

Le chef de secteur de l’élevage de Ouara, Babakher Nassir Adam, a procédé le lundi 20 octobre 2025, au lancement officiel des travaux de l’atelier de formation dans le cadre du projet Laham Nadif.



La cérémonie s’est tenue dans les locaux de l’ADETIC d’Abéché, en présence d’une vingtaine de participants venus des localités environnantes.



Cet atelier, qui s’étendra sur cinq jours, vise à renforcer les compétences des acteurs de la filière viande de qualité, à travers deux volets principaux : la mise en place de systèmes d’épargne et de crédit adaptés aux besoins des éleveurs et bouchers ; l’accompagnement des champions de la filière dans l’élaboration de business plans viables et durables.



La présentation des objectifs et du contenu de la formation, a été assurée par le directeur de la CFADE, également chargé de formation du projet Laham Nadif. Ce dernier a mis en avant l’importance de cette initiative pour le développement économique local, et l’amélioration de la qualité de la viande produite et commercialisée dans la région.



Ce programme s’inscrit dans la volonté des autorités et partenaires techniques de structurer la filière viande, à travers une approche professionnelle, durable et axée sur l’autonomisation des acteurs de terrain.