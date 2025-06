Tchad : à Abéché, lancement de l'examen d'évaluation pour l'alphabétisation des adultes

L'inspecteur pédagogique de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle du Ouaddaï, Awad Soumaine Abakar a lancé ce mardi 10 juin 2025, à Abéché, les épreuves écrites de l'examen d'évaluation de fin de campagne pour l'alphabétisation des adultes dans le Ouaddaï.



Le coup d'envoi de cet examen a eu lieu au centre d'alphabétisation Nour Alabssar, sis au quartier Bendjedid Sud, dans le 5ème arrondissement.



C'était en présence du coordinateur de l'enfant du monde, Emmanuel Kossi, du coordinateur de l'ONG AFAID (Association des femmes pour l'appui du développement), Abdelkhalikh Oumar et autres cadres de l'éducation. Au total, 42 centres d'alphabétisation composent cet examen dans tous les départements que compte la province.



Durant cet examen qui dure une journée, les apprenantes auront à composer quatre matières, notamment : la dictée, la lecture, le calcul et l’écriture. Le coordinateur de l'ONG AFAID (Association des femmes pour l'appui du développement), Abdelkhalikh Oumar, a indiqué que cet examen s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet programme Améliorer les apprentissages pour l'autonomisation des jeunes (ALAPAJ).



Ouvrant l'enveloppe scellée contenant la première épreuve de dictée, l'inspecteur pédagogique de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle du Ouaddaï, Awad Soumaine Abakar, a exhorté les apprenantes à travailler dans le calme et la sérénité, car il s'agit d'un examen évaluation qui leur permettra d'évaluer leur niveau.