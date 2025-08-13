Tchad : à Abéché, le HCDH forme les leaders et les journalistes sur la communication non violente

Dans le cadre du Projet d'Appui à la Protection des Droits de l'Homme, l'ADETIC d'Abéché abrite ce mercredi 13 août 2025, un atelier de formation sur la communication non violente, la gestion de l'information et les messages de paix, destiné aux leaders communautaires et aux journalistes.



Cet atelier est initié et mis en œuvre conjointement par le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) et la Médiature de la République du Tchad, pour une durée de deux jours (13 et 14 août). Il vise à renforcer leurs capacités sur la communication non violente, la gestion de l'information et les messages de paix.



Le conseiller du Médiateur de la République du Tchad, Patallet Aaron a souligné que le contexte actuel du Tchad est marqué par des mutations sociopolitiques et sécuritaires qui exigent une vigilance accrue pour préserver la cohésion sociale. C'est pourquoi le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République chef de l'État fait de la paix et de la cohésion sociale, une des priorités de son quinquennat.



Donnant le coup d'envoi des travaux, le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Madjambaye Djasra a indiqué que le gouvernement et ses partenaires locaux et internationaux encouragent toute initiative visant à prévenir les conflits, l'éducation à la paix et la citoyenneté.



Il a ensuite invité les participants à tirer le meilleur de cet atelier de formation. Il faut noter que cet atelier regroupe une cinquantaine de participants.