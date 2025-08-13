Tchad : à Abéché, le HCDH organise la deuxième session d'échanges sur la protection de droit de l'homme

Le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'homme (HCDH) a organisé le mardi 12 août 2025, à Abéché la deuxième session d'échanges pour le renforcement de la collaboration entre acteurs judiciaires, forces de défense et de sécurité et organisations de la société civile pour la protection des droits de l'homme dans l'administration de la justice.



C'est le directeur du cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Madjambaye Djasra qui a donné le coup d'envoi des travaux, en présence du procureur général près la cour d'appel d'Abéché.



Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la protection et à la promotion des droits de l'homme au Tchad, et mise en œuvre conjointement par le HCDH et le PNUD sur financement du Fonds pour la consolidation de la paix. Cet atelier a regroupé les magistrats, les avocats, les forces de défense et de sécurité, les organisations de la société civile et les associations de défense des droits de l'homme.



Cette session est placée sous le thème : condition d'arrestation et de détention, regard du code de procédure pénale tchadien. Les échanges autour de ce thème ont permis de discuter dans un climat convivial, des causes et conséquences des difficultés de collaboration et de dégager des approches, des solutions pour remédier à la situation.



Il faut noter que des recommandations ont été formulées à la fin de la session, visant à renforcer les liens de collaboration entre divers acteurs, pour le respect des droits de l'homme dans la procédure judiciaire.