Tchad : à Abéché, le Programme APAJ remet des moyens roulants aux responsables de l'Alpha du Ouaddaï

L'ONG suisse Enfants du Monde, en partenariat avec la délégation provinciale de l'Education nationale du Ouaddaï, a procédé le mardi 25 mars 2025 à Abéché, à la remise des moyens roulants et des outils informatiques, à l'inspection pédagogique de l'alphabétisation et à l'éducation de base non formelle du Ouaddaï, et aux trois chefs secteurs d'alphabétisation, notamment : du département d'Assoungha, de Djourfal-Ahmar et du Ouara.



C'est le délégué en charge de l'Education nationale du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye, qui a officié la cérémonie. La remise de ces matériels qui entre dans le cadre du programme « Améliorer les apprentissages pour l'autonomisation des jeunes » (APAJ), vise à faciliter les suivis des activités pédagogiques dans les centres d'alphabétisation, a souligné le coordinateur provincial de l'ONG suisse Enfants du Monde, Emmanuel Kossi, qui a réitéré l'engagement de son organisation à appuyer le système éducatif tchadien pour son développement.



Officiant la cérémonie, le délégué en charge de l'Education nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye, a remercié le gouvernement et ses partenaires pour la dotation de ces matériels. Il a ensuite exhorté les bénéficiaires de doubler d'efforts, afin de relever les défis liés à l'éducation dans les zones rurales.



Le délégué a enfin précisé que le Ouaddaï couvre 914 centres d'alphabétisation, avec 31400 apprenants dont 70% des femmes. Il convient de souligner que le don est composé de quatre motos de marque Gazelle, quatre ordinateurs fixes et cinq tablettes.