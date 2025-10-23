Tchad : à Abéché, ouverture de la deuxième session ordinaire du conseil municipal 2025

Les travaux de la deuxième session ordinaire du conseil municipal de la ville d’Abéché se sont ouverts ce jeudi, 23 octobre 2025, sous la présidence du préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud.



La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du président du conseil provincial du Ouaddaï, de plusieurs invités de marque, ainsi que des chefs des services déconcentrés de l’État.



Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a souligné l’importance de cette session qui intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre de nombreux projets communaux, les défis budgétaires et les attentes des populations. Il a rappelé qu’entre la première et la deuxième session, plusieurs actions ont été entreprises, notamment : les travaux d’aménagement des rues, une vaste opération d’enlèvement des ordures, le reprofilage et le nivellement des grands axes.



Procédant au lancement officiel des travaux, le préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud a indiqué que cette session permettra à l’exécutif communal de présenter le projet de budget pour l’exercice 2025, afin d’y apporter les ajustements nécessaires avant son adoption.



Il a invité les conseillers municipaux à examiner ce document avec objectivité, en tenant compte des réalités économiques actuelles et des principes budgétaires. Les travaux de cette deuxième session ordinaire du conseil municipal d’Abéché se poursuivront pendant plusieurs jours, et porteront essentiellement sur l’examen du budget communal 2025, ainsi que sur le suivi des projets en cours.