Tchad : à Abéché, réception d'une ambulance par le ministre de la Santé publique et de la Prévention

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim a réceptionné le mardi 02 septembre 2025 à Abéché, un don d'une ambulance bien équipée de l'OMS, à travers les Emirats Arabes Unis à la délégation sanitaire du Ouaddaï. C'était en présence de plusieurs autorités de la place.



Ce don d'une ambulance bien équipée, est l'œuvre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à travers les Emirats Arabes Unis, destiné à la délégation sanitaire du Ouaddaï. L'objectif était de soulager un tant soit peu la souffrance des malades en déplacement des urgences dans les différents districts sanitaires de la province.



Le délégué provincial de la santé, Dr Abdelmahamoud Chene a déclaré à la presse que cette ambulance est venue à point nommé. Elle contribuera efficacement dans le déplacement des malades, que ça soit les réfugiés ou la population hôte.



Réceptionnant ce don d'une ambulance bien équipée, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim a demandé à la délégation sanitaire d'utiliser ce moyen roulant à bon escient, avant de remercier l'OMS et les autres partenaires d'avoir lutté au côté du gouvernement contre l'épidémie de choléra dans la province du Ouaddaï. Enfin, la remise des clés de l'ambulance a mis un terme à la cérémonie.