Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Abéché, réception d'une ambulance par le ministre de la Santé publique et de la Prévention


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 3 Septembre 2025



Tchad : à Abéché, réception d'une ambulance par le ministre de la Santé publique et de la Prévention
Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim a réceptionné le mardi 02 septembre 2025 à Abéché, un don d'une ambulance bien équipée de l'OMS, à travers les Emirats Arabes Unis à la délégation sanitaire du Ouaddaï. C'était en présence de plusieurs autorités de la place.

Ce don d'une ambulance bien équipée, est l'œuvre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à travers les Emirats Arabes Unis, destiné à la délégation sanitaire du Ouaddaï. L'objectif était de soulager un tant soit peu la souffrance des malades en déplacement des urgences dans les différents districts sanitaires de la province.

Le délégué provincial de la santé, Dr Abdelmahamoud Chene a déclaré à la presse que cette ambulance est venue à point nommé. Elle contribuera efficacement dans le déplacement des malades, que ça soit les réfugiés ou la population hôte.

Réceptionnant ce don d'une ambulance bien équipée, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim a demandé à la délégation sanitaire d'utiliser ce moyen roulant à bon escient, avant de remercier l'OMS et les autres partenaires d'avoir lutté au côté du gouvernement contre l'épidémie de choléra dans la province du Ouaddaï. Enfin, la remise des clés de l'ambulance a mis un terme à la cérémonie.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/09/2025

Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne fermement les violences contre femmes et enfants

Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne fermement les violences contre femmes et enfants

Tchad : ouverture de la première session ordinaire du comité provincial du Logone Occidental Tchad : ouverture de la première session ordinaire du comité provincial du Logone Occidental 02/09/2025

Populaires

Africa's Business Heroes : les 20 meilleurs entrepreneurs se qualifient pour les demi-finales à Dakar

02/09/2025

Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne fermement les violences contre femmes et enfants

02/09/2025

Côte d'Ivoire : initiative novatrice pour protéger les enfants dans les communautés productrices de cacao

02/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter