Tchad : à Abéché, un enfant de la rue tragiquement tué dans un accident de la circulation

Le jeudi, 23 octobre 2025, un drame s’est produit dans la soirée aux environs de 18 heures, non loin du restaurant Ombre d’Afrique, à Abéché. Un enfant de la rue, membre de l’association « Sauvons la Vie », a été mortellement fauché par un véhicule alors qu’il tentait de traverser la route.



Selon les témoins, le jeune garçon a été percuté violemment à la tête et est décédé sur le coup. Alerté aussitôt après l’incident, le délégué provincial de la Femme du Ouaddaï, Mahamoud Togou Ali, s’est rendu sur les lieux pour constater le drame, et informer l’association à laquelle appartenait l’enfant.



Le corps de la victime a ensuite été transféré à la morgue du Centre hospitalier universitaire d’Abéché pour les formalités d’usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident, et d’identifier le conducteur impliqué.