Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Ati, un jeune manœuvre de 29 ans tente de mettre fin à ses jours


Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 3 Septembre 2025



Tchad : à Ati, un jeune manœuvre de 29 ans tente de mettre fin à ses jours
Wondigne Arnaud, un jeune ressortissant de Sarh, âgé de 29 ans et employé comme manœuvre sur le chantier de fibre optique à Ati, a tenté de se donner la mort mardi dernier, en s’infligeant deux coups de couteau. Interrogé sur les raisons de son geste, le jeune homme a expliqué vivre dans une situation de grande détresse.

Selon lui, il n’aurait pas perçu de rémunération et n’aurait plus de quoi se nourrir depuis plusieurs jours. Dans son désespoir, il a demandé la présence d’un pasteur pour prier à ses côtés, affirmant qu’il se préparait à mourir.

Grâce à l’intervention rapide des habitants, il a pu être maîtrisé et conduit d’urgence à l’hôpital provincial d’Ati.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/09/2025

Tchad : ouverture de la première session ordinaire du comité provincial du Logone Occidental

Tchad : ouverture de la première session ordinaire du comité provincial du Logone Occidental

Tchad : une fillette de deux ans mordue par une hyène à Dagour dans le Salamat Tchad : une fillette de deux ans mordue par une hyène à Dagour dans le Salamat 02/09/2025

Populaires

Africa's Business Heroes : les 20 meilleurs entrepreneurs se qualifient pour les demi-finales à Dakar

02/09/2025

Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne fermement les violences contre femmes et enfants

02/09/2025

Tchad : ouverture de la première session ordinaire du comité provincial du Logone Occidental

02/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter