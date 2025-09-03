Tchad : à Ati, un jeune manœuvre de 29 ans tente de mettre fin à ses jours

Wondigne Arnaud, un jeune ressortissant de Sarh, âgé de 29 ans et employé comme manœuvre sur le chantier de fibre optique à Ati, a tenté de se donner la mort mardi dernier, en s’infligeant deux coups de couteau. Interrogé sur les raisons de son geste, le jeune homme a expliqué vivre dans une situation de grande détresse.



Selon lui, il n’aurait pas perçu de rémunération et n’aurait plus de quoi se nourrir depuis plusieurs jours. Dans son désespoir, il a demandé la présence d’un pasteur pour prier à ses côtés, affirmant qu’il se préparait à mourir.



Grâce à l’intervention rapide des habitants, il a pu être maîtrisé et conduit d’urgence à l’hôpital provincial d’Ati.