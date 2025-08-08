Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à Balimba, un atelier pour apaiser les tensions entre éleveurs et agriculteurs


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 8 Août 2025



Après avoir tenu une session de formation à Koumogo, dans le département de Bragoto, le Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD) a lancé, ce vendredi 8 août 2025, à Balimba un atelier de formation dédier à la prévention et à la réduction de l’impact des conflits locaux dans les zones frontalières d’Afrique centrale.

Cette initiative cible particulièrement les membres des comités locaux de gestion des conflits, ainsi que des représentants d’éleveurs et d’agriculteurs, acteurs souvent en première ligne lors de tensions communautaires. Ce sont trente participants, venus de villages et ferriques environnants du canton de Balimba, qui vont échanger sur les causes et les solutions possibles aux différends locaux.

Pendant deux jours, ils abordent trois thématiques centrales :
Le changement climatique : perturbations des saisons, raréfaction de l’eau et des pâturages, tensions croissantes pour l’accès aux ressources naturelles limitées.
La pression démographique : une population en hausse qui entraine un besoin accru de terres cultivables et de viande pour garantir la sécurité alimentaire.
L’émergence de nouveaux acteurs économiques : commerçants et fonctionnaires qui investissent dans l’agriculture et l’élevage pour sécuriser leur épargne, modifiant ainsi les équilibres traditionnels.

Selon Evrard Goloum Odal, conseiller en médiation du HD pour la province du Moyen-Chari, cet atelier est l’occasion d’outiller les comités pour qu’ils puissent intervenir avec efficacité et neutralité. « Notre objectif est de renforcer la capacité des médiateurs locaux à résoudre les conflits par le dialogue, dans le respect de toutes les parties », a-t-il expliqué.

De son côté, le sous-préfet de Balimba, Ahmat Ousmane Nguemé, a insisté sur l’importance de la franchise et de l’impartialité dans la gestion des conflits. « Il n’est plus question d’attiser le feu, mais d’être partout et en tout temps des artisans de paix », a-t-il martelé.

L’atelier, qui prendra fin le 9 août 2025, se veut un espace d’apprentissage, mais aussi de construction de confiance entre communautés.


