Tchad : à Bitkine, le général Ahmat Koussou Moursal en visite sur un site d’orpaillage

Dans le cadre de son séjour à Bitkine, dans le département d’Abtouyour (Guéra), où il s’est rendu dans son village natal, Morgué, pour renouveler le sacrifice en mémoire de son frère Hassan Koussou Moursal (paix à son âme), tombé sur le champ d’honneur le 4 avril 1990 près d’Iriba lors de l’avènement du MPS, le général de division Ahmat Koussou Moursal, conseiller à la direction générale des Services de Sécurité des Institutions de l’État (DGSSIE), a effectué le jeudi 4 septembre 2025, une visite d’immersion sur un site d’orpaillage situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Bitkine.



À son arrivée, il a été accueilli par le commandant de compagnie adjoint de la Gendarmerie nationale présent sur les lieux. Après une inspection du site, le général a écouté les doléances des orpailleurs et de leurs notables. Il les a exhortés au vivre-ensemble, à la cohabitation pacifique pour une paix durable, et les a appelés à éviter tout trouble en attendant la mise en place des autorités compétentes pour assurer la gestion et la régularisation du site.



Peu après, le secrétaire général du département d’Abtouyour et le sous-préfet de Bitkine ont rejoint la délégation. Une mini-réunion a eu lieu avec les autorités locales et les responsables du site. Les discussions ont porté sur l’état des lieux, l’organisation des activités et, surtout, sur l’aspect sécuritaire.



Le général Ahmat Koussou Moursal, en tant que fils de la province du Guéra, a prodigué plusieurs conseils aux responsables, et a assuré qu’il transmettrait leurs doléances aux autorités compétentes. Animé d’un fort sens patriotique, il a enfin insisté sur la nécessité d’une gestion efficace et transparente de cette zone aurifère, afin de garantir une meilleure productivité qui profiterait au Tchad en général et au Guéra en particulier.