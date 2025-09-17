Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Bol, le PNUD sensibilise les acteurs sur les droits humains


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 17 Septembre 2025



Tchad : à Bol, le PNUD sensibilise les acteurs sur les droits humains
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) organise depuis ce matin à Bol, une campagne de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs de stabilisation en matière de droits humains et de dialogue socio-sécuritaire, en vue de consolider la paix et la cohésion sociale dans le bassin du Lac Tchad.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le préfet du département de Mamdi, Fadoul Sabour Bouliguè. Prennent part à cet atelier de trois jours, les leaders communautaires ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité.

Henri Mashagiro, chef de la stabilisation du PNUD à Bol, a souligné que l’objectif de cette session est de renforcer les capacités des leaders communautaires et des acteurs judiciaires sur les droits humains, de prévenir et transformer les conflits liés au pastoralisme, de promouvoir le dialogue transfrontalier, et de sensibiliser les communautés sur les enjeux de santé publique, notamment la lutte contre le choléra et le Vih/Sida.

Le préfet du département de Mamdi, Fadoul Sabour Boulogne, a estimé que ces initiatives sont cruciales pour la stabilité et le développement durable de la province. « La paix se construit chaque jour par l’engagement des citoyens, par le dialogue, la tolérance et la solidarité.

C’est pourquoi nous attachons une grande importance à la participation active des autorités locales, des leaders coutumiers et religieux, des forces de sécurité, des organisations de la société civile, ainsi que des femmes et des jeunes », a-t-il déclaré. Cet atelier initié par le Programme des Nations Unies pour le Développement s'inscrit dans le cadre du projet Fenêtre nationale stabilisation du Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/09/2025

Tchad : L’INSEED remet des bourses et des kits aux lauréats admis dans les Écoles régionales de statistique

Tchad : L’INSEED remet des bourses et des kits aux lauréats admis dans les Écoles régionales de statistique

Tchad : le délégué provincial de l’Éducation nationale du Lac en tournée de constat à Bol Tchad : le délégué provincial de l’Éducation nationale du Lac en tournée de constat à Bol 16/09/2025

Populaires

Tchad : Le général Mahamat Abali Salah radié des effectifs de l'armée pour faute grave

16/09/2025

Tchad : L'INSEED remet des bourses et kits d'études aux lauréats tchadiens admis dans les écoles régionales de statistique et de démographie

16/09/2025

Tchad : ouverture du concours de recrutement des gardiens de la paix, session 2022

16/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter