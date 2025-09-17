Tchad : à Bol, le PNUD sensibilise les acteurs sur les droits humains

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) organise depuis ce matin à Bol, une campagne de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs de stabilisation en matière de droits humains et de dialogue socio-sécuritaire, en vue de consolider la paix et la cohésion sociale dans le bassin du Lac Tchad.



La cérémonie d’ouverture a été présidée par le préfet du département de Mamdi, Fadoul Sabour Bouliguè. Prennent part à cet atelier de trois jours, les leaders communautaires ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité.



Henri Mashagiro, chef de la stabilisation du PNUD à Bol, a souligné que l’objectif de cette session est de renforcer les capacités des leaders communautaires et des acteurs judiciaires sur les droits humains, de prévenir et transformer les conflits liés au pastoralisme, de promouvoir le dialogue transfrontalier, et de sensibiliser les communautés sur les enjeux de santé publique, notamment la lutte contre le choléra et le Vih/Sida.



Le préfet du département de Mamdi, Fadoul Sabour Boulogne, a estimé que ces initiatives sont cruciales pour la stabilité et le développement durable de la province. « La paix se construit chaque jour par l’engagement des citoyens, par le dialogue, la tolérance et la solidarité.



C’est pourquoi nous attachons une grande importance à la participation active des autorités locales, des leaders coutumiers et religieux, des forces de sécurité, des organisations de la société civile, ainsi que des femmes et des jeunes », a-t-il déclaré. Cet atelier initié par le Programme des Nations Unies pour le Développement s'inscrit dans le cadre du projet Fenêtre nationale stabilisation du Tchad.