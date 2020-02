Tchad : à Bongor, le matériel de cérémonie volé après le départ du président

BONGOR - Après la fin de la cérémonie de pose de la première pierre de construction du futur pont Bongor-Yagoua, jeudi, la population a commencé à volé le matériel sur place. Le tapis rouge a été récupéré de justesse des mains d'un voleur.



Les actes de vols ont commencé juste après le départ du président. La population s'est mise à voler les chaises, les assiettes et les nappes de table.



Les forces de l'ordre sont intervenues et ont pu récupérer des chaises et le tapis rouge, tandis que les autres matériels ont été emportés.



Par ailleurs, on déplore plusieurs cas d'accidents de circulation dont des personnes dans un état grave.