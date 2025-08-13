Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Kélo, démantèlement d’un réseau de voleurs et de trafiquants de drogue


Alwihda Info | Par Mahamat Ouda Ousmane - 13 Août 2025



Tchad : à Kélo, démantèlement d’un réseau de voleurs et de trafiquants de drogue
Une bande de voleurs de motos, de divers outils et un trafiquant de drogue, ont été démantelés par la compagnie de gendarmerie de Kélo. Ils été présentés ce mercredi 13 août 2025 au public, en présence des autorités administratives, départementales et judiciaires, ainsi que de la population.

Au total, 7 motos en bon état, divers objets et une quantité importante de drogue ont été saisis. La cérémonie a été présidée par le préfet, Ali Mahamat Sebey, en présence du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kélo, Ibrahim Djibi Djimet et du maire de la ville de Kélo, Namou Hassane Marina.

Lors de la présentation des malfrats, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Kélo, Yaya Abdoulaye, a indiqué que parmi cette équipe, on comptait des voleurs de motos, de bœufs, des agresseurs, ainsi que des vendeurs de drogue. Il a précisé que quatre motos avaient été volées, tandis que les trois autres servaient de transport pour les malfrats.

Le procureur de la République, Ibrahim Djibi Djimet, a félicité les forces de l’ordre pour leur travail, et a appelé la population à collaborer pleinement avec les services de sécurité. Le préfet Ali Mahamat Sebey, a quant à lui demandé à la justice de faire son travail de manière impartiale, pour soutenir les services de sécurité. Il a insisté sur le fait que certains voleurs étaient parfois relâchés en raison de leur influence financière.

Il est à noter que les malfrats ont été immédiatement déférés à la maison d’arrêt après la cérémonie.


