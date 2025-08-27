Tchad : à Mao, 73 lauréats bénéficient d'une formation en entrepreneuriat et en montage de business plan

Sous le haut patronage du délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le Centre de Formation Faza Service a organisé ce mercredi, à la Maison de la Culture de Mao, une cérémonie officielle de remise des attestations aux lauréats de la 4ᵉ promotion de la formation en entrepreneuriat et en montage de business plan.



La cérémonie a été présidée par le préfet du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, en présence des autorités administratives et militaires, des élus locaux, ainsi que des représentants des organisations de la société civile de la région.



Prenant la parole, le préfet du département du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, a salué l’initiative louable de Faza Service, tout en exprimant sa gratitude envers l’Association des Jeunes Engagés pour le Développement du Kanem et le Centre de Ressources Numériques de Mao, pour leurs efforts multiformes ayant contribué à la réussite de cette activité. Il a ensuite exhorté les récipiendaires à mettre en pratique les connaissances acquises au cours de leur formation.



La cérémonie s’est clôturée par la remise des attestations aux jeunes lauréats, ainsi que par la remise d’attestations de reconnaissance au délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni.