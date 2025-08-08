Tchad : à Mongo, le préfet rencontre les chefs de quartiers pour renforcer la sécurité et l'assainissement

Une importante cérémonie de prise de contact s'est tenue ce matin du 08 août 2025 à Mongo, présidée par le préfet nouvellement installé Abakar Ali Douhane. Cette rencontre, organisée en présence du maire de la commune de Mongo, Mht Amine Ahmat Ibedou, a rassemblé tous les chefs de quartiers de la localité.



Cette réunion visait un double objectif : d'une part, permettre la prise de contact officielle avec le préfet nouvellement en poste, et d'autre part, aborder les questions cruciales de sécurité, d'hygiène et d'assainissement dans le département. L'accent a été particulièrement mis sur la lutte contre les maladies, notamment le choléra qui constitue une préoccupation majeure dans la province voisine.



Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune de Mongo, Mht Amine Ahmat Ibedou, a souligné l'importance de cette réunion et a présenté les enjeux locaux aux participants. Son intervention a donné le ton à cette rencontre axée sur la collaboration et la responsabilité partagée.



Lors de son intervention, le préfet Abakar Ali Douhane a placé la sécurité au cœur de ses priorités. Il a insisté sur la nécessité d'impliquer activement tous les services concernés dans cette mission. Le préfet a également exhorté les chefs de quartiers à prendre pleinement leurs responsabilités, afin d'assurer une protection efficace des citoyens sur l'ensemble du territoire communal.



De leur côté, les chefs de quartiers ont répondu favorablement aux sollicitations des autorités. Ils ont présenté leurs engagements fermes pour apporter leur soutien tant à la mairie qu'aux responsables sécuritaires dans l'accomplissement de leurs missions.



Cette collaboration renforcée devrait permettre une meilleure coordination des actions sur le terrain. Cette rencontre marque ainsi le début d'une nouvelle dynamique de collaboration entre les différents acteurs locaux, sous l'impulsion du nouveau préfet, pour relever les défis sécuritaires et sanitaires auxquels fait face le département de Mongo.