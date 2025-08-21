Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours d'innovation


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 22 Août 2025



Dix finalistes du concours national d'innovation ont été récompensés lors d'une cérémonie officielle qui s'est tenue le 21 août 2025, à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena.

L'événement, placé sous le thème, « Innover pour transformer de manière durable, inclusive et compétitive les produits forestiers non ligneux (PFNL) », a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Koularambaye Koundja Julien.

Au total, dix lauréats ont été primés et répartis en trois catégories :
-Prix d'excellence : trois lauréats ont reçu un prix de 1 400 000 francs CFA ;
-Prix d'innovation : trois lauréats ont reçu un prix de 1 000 000 francs CFA ;
- Prix d'encouragement : quatre lauréats ont reçu un prix de 600 000 francs CFA.

Les projets primés étaient axés sur la transformation et la modernisation de produits issus des forêts. Le jury a été particulièrement impressionné par les initiatives portant sur le néré, le miel et le rônier.

Dans son discours, le secrétaire général a félicité le dynamisme des lauréats et les a encouragés à poursuivre leurs efforts pour valoriser les ressources forestières au profit de la communauté. La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités, ainsi que des partenaires techniques et financiers.


