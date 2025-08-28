Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, clôture de l'atelier de formation des acteurs de la société civile


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 28 Août 2025



Tchad : à N’Djamena, clôture de l'atelier de formation des acteurs de la société civile
Dans le but de renforcer la société civile tchadienne et promouvoir la bonne gouvernance financière, l'ONG internationale Oxfam et l'organisation tchadienne Citoyenneté Active et Gouvernance Ouverte au Tchad (CAGOT) ont lancé une initiative de formation pour les acteurs locaux.

Le projet, intitulé « Citoyenneté Active et Gouvernance Ouverte au Tchad », a pour objectif d'améliorer la transparence et la participation citoyenne dans les processus budgétaires et la gestion financière.

Cet atelier de formation qui s'est déroulé à l'Inades formation de N'Djamena, du 26 au 28 août 2025, selon le chef de projet CAGOT, Bachar Ahmat Mahamat, vise à outiller les membres d'Organisations de la Société Civile (OSC) et les acteurs médiatiques sur les instruments nationaux et internationaux de la transparence de la bonne gouvernance financière. Les participants issus de sept provinces, entre autres : Mandoul, Mayo Kebi Est, Mayo Kebi Ouest, Guéra, Barh-El-Gazal, Logone Oriental et N'Djamena, ont pris part à cet atelier.

L'objectif spécifique de la formation est de faire comprendre aux participants les processus d'élaboration, d'adoption et d'exécution de la loi des finances. En effet, des analyses ont révélé que les OSC et les médias tchadiens avaient une connaissance faible de ces instruments financiers, ce qui limitait leur capacité à exercer un contrôle citoyen efficace.

Le directeur de programme de suivi et évaluation Mahamat Moussa Absakone Hadaya a quant à lui souligné que : « vous avez appris des notions essentielles relatives aux instruments nationaux et internationaux de la bonne gouvernance.

Ces connaissances techniques apprises vous permettront à renforcer votre positionnement stratégique et opérationnelle dans le contrôle et suivi des politiques publiques. » Ce projet s'inscrit dans la continuité des interventions d'Oxfam pour renforcer les capacités des OSC locales en tant qu'acteurs indépendants et crédibles.

Il cherche également à consolider la paix et la cohésion sociale, en améliorant l'appui aux communautés et le contrôle citoyen des budgets et des politiques publiques. Les organisations espèrent ainsi que les participants pourront, à leur tour, sensibiliser leur public et contribuer à une meilleure gouvernance financière dans leurs régions respectives, répondant ainsi à l'objectif global de les aider à mieux comprendre leurs problèmes sociaux.

Durant les trois jours, les participants ont mené des échanges fructueux, ainsi les travaux pratiques ont été également entrepris clôturant chaque journée de formation. Les bénéficiaires ont salué cette initiative et ont émis des doléances à l'endroit des partenaires techniques et financiers, pour davantage avoir des soutiens leur permettant d'être plus efficaces dans les tâches, et d'assurer une gestion efficiente et transparente.


