TCHAD

Tchad : à N’Djamena, deux prévenus en garde à vue depuis 2014 nient le vol d'un téléphone devant le Tribunal


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 10 Février 2026



Tchad : à N'Djamena, deux prévenus en garde à vue depuis 2014 nient le vol d'un téléphone devant le Tribunal
Ce mardi 10 février 2026, deux jeunes ont comparu devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de N’Djamena. Ils sont poursuivis pour le vol d'un téléphone portable, des faits qu'ils contestent vigoureusement. ‎ ‎

Interrogés par le juge, les deux mis en cause ont plaidé non coupables, niant toute implication dans les faits qui leur sont reprochés. Malgré leur défense, le tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire, justifiant cette décision par l'absence de la partie civile (la victime), dont l'audition est jugée nécessaire pour la manifestation de la vérité.

‎ Le cri de détresse des prévenus
L'annonce de ce report a suscité une vive émotion chez les deux jeunes. Ces derniers ont déploré leur sort, soulignant qu’ils sont placés en détention préventive depuis 2024.

Ils ont fermement dénoncé le fait de passer deux années derrière les barreaux, pour une infraction qu’ils disent n'avoir jamais commise, avant même d'avoir été jugés sur le fond. En dépit de ces protestations, le juge a maintenu sa décision de renvoi du dossier à une audience ultérieure. ‎ ‎


