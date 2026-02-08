Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : réunion sécuritaire au Guéra, le délégué général appelle à la vigilance et à la responsabilité


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 10 Février 2026



Une importante réunion consacrée aux questions sécuritaires s'est tenue ce mardi 10 février dans la province du Guéra, sous la présidence du délégué général du gouvernement, le général Abdoulaye Ibrahim Siam. Cette assise a réuni l'ensemble des forces vives de la province dans un contexte marqué par des préoccupations sécuritaires pressantes.

La rencontre a enregistré la participation des autorités administratives, des chefs traditionnels, sécuritaires, des responsables religieux, ainsi que des représentants de la société civile, des associations de jeunes et des organisations féminines. Cette mobilisation témoigne de l'importance accordée aux enjeux sécuritaires dans la province.

Dans son discours d'ouverture, le général Abdoulaye Ibrahim Siam a concentré son intervention sur deux problématiques majeures. D'une part, la situation sécuritaire préoccupante dans la sous-préfecture de Baro qui nécessite une attention particulière des autorités.

D'autre part, le tragique incident survenu au niveau de la justice, ayant coûté la vie à une personne. Le délégué général a procédé à une analyse détaillée des causes profondes de ces incidents, et a exposé les mesures de responsabilisation que les autorités compétentes entendent mettre en œuvre pour y remédier.

Les participants ont enrichi les débats par leurs contributions, apportant un éclairage moral sur les défis sécuritaires de la province. Le général Abdoulaye Ibrahim Siam a pris le temps de répondre aux différentes préoccupations soulevées, démontrant ainsi la volonté des autorités d'être à l'écoute des populations.

La rencontre s'est achevée sur un avertissement ferme du délégué général à l'encontre de toute personne mal intentionnée qui tenterait de semer le désordre dans la province du Guéra. Ce message traduit la détermination des autorités à maintenir la paix et la stabilité dans la province. Cette réunion marque une étape importante dans la gestion concertée des questions sécuritaires au Guéra, plaçant le dialogue et la responsabilité collective au centre de la recherche de solutions durables.


