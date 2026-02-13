Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à N'Djamena, faute de partie civile, un jeune homme accusé de vol remis en liberté ‎ ‎


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 13 Février 2026



Le Tribunal de grande instance de N’Djamena a prononcé la libération d'un jeune accusé de vol dont la preuve n'a jamais été démontrée, ce mardi 10 février 2026, la remise en liberté d’un jeune homme poursuivi pour vol a été salué par les parents et connaissant venu assistés au procès.

Lors de son audition, le prévenu a fermement nié les faits qui lui étaient reprochés. ‎ ‎Cette décision intervient après plusieurs renvois de l'affaire.

Le juge a motivé la libération par l'absence répétée de la partie civile, malgré les multiples convocations de la cour. Estimant que la détention ne pouvait se prolonger indéfiniment, sans la confrontation des parties ou l'apport de preuves contradictoires, le magistrat a ordonné l'élargissement du prévenu.


