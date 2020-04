Tchad : à N'Djamena, le fleuve offre du réconfort pendant la canicule

Abdoulwahab parcourt quotidiennement de grandes distances avec son pousse-pousse. Il quitte Bololo jusqu'à Gassi pour laver des habits et des tapis. Il parvient à trouver 1000 à 2000 Fcfa de bénéficie de façon journalière. "Je fais ça depuis 31 ans, c'était le métier de mon père. J'ai appris de lui"."Les autorités doivent penser à nous au lieu de tout bloquer sans réfléchir et penser aux citoyens. En ce moment de mois sacré de Ramadan, elles nous interdisent même les mosquées. Dans beaucoup d'autres pays les mosquées fonctionnent, sauf au Tchad. Elles veulent absolument que Dieu s'énerve contre nous et nous lance une autre épidémie pire que le Covid-19", dit-il d'un air résigné.La croissance en Afrique subsaharienne a été touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus et devrait se rétracter fortement entre 2019 et 2020, plongeant la région dans sa première récession depuis plus de 25 ans , selon la Banque mondiale.Du côté des autorités, l'on est presque certain que "la récession économique sans précédent qui se profile à l’horizon, aura sans nul doute, des répercussions sociales extrêmement éprouvantes dans nos pays sahéliens, déjà trop fragiles."