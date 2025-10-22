Tchad : à N’Djamena, un chauffeur à la barre pour avoir fauché plusieurs personnes

Un chauffeur, employé de l'État, a comparu le lundi 20 octobre 2025 devant le tribunal de grande instance de N'Djamena. Il est accusé d'avoir fauché plusieurs personnes avant de prendre la fuite.



Selon les proches des victimes, l'accusé a heurté des enfants, causant tant des morts que des blessés. Au lieu de se présenter à un commissariat, il a préféré fuir la ville de N'Djamena. C'est finalement un officier de police du commissariat de sécurité publique numéro 17 de Toukra qui a localisé le véhicule, dissimulé dans une propriété privée.



Le véhicule retrouvé appartiendrait à un certain général. De son côté, le prévenu reconnaît les faits, mais affirme avoir agi ainsi pour assurer sa propre sécurité. Il précise qu'il conduisait un véhicule de fonction appartenant à un haut officier des forces de sécurité.



Enfin, il dit ne pas comprendre pourquoi le véhicule a été restitué à son propriétaire, et non pas à lui. La cour a ordonné la comparution du propriétaire du véhicule afin de pouvoir trancher l'affaire.