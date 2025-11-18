Tchad : à N’Djamena, un jeune marié incarcéré à Klessoum pour violences conjugales et agression

Un jeune homme marié a été condamné et incarcéré à la prison de Klessoum pour des actes de violences conjugales répétées envers son épouse, et une agression à la machette contre son beau-frère.



L'audience s'est tenue le 17 novembre 2025 au Tribunal de Grande Instance de N'Djamena. ‎ ‎Selon le dossier, l'accusé était connu pour un comportement violent et habituel à l'égard de son épouse. Il la frappait régulièrement, lui infligeant des coups et blessures volontaires, et allant même jusqu'à utiliser une machette.



Il est également reproché au prévenu de détruire intentionnellement les biens de son épouse, notamment en renversant ses marchandises. ‎Lors du dernier incident, le mari a violemment bastonné son épouse au point de lui faire perdre connaissance. Informé de la situation, le frère de la victime est intervenu pour récupérer sa sœur. C'est à ce moment que l'époux l'a attaqué à la machette, le blessant grièvement à la tête et sur les bras, occasionnant des frais de soins.



‎ ‎Le juge a qualifié les actes du jeune homme de danger pour son entourage et la société, soulignant qu'une telle personne crée du trouble au sein de la société et compromet la paix. ‎ ‎Interrogée sur le comportement de son mari, l'épouse a exprimé son pardon, mais a insisté sur le fait qu'elle souhaitait un changement de comportement de sa part.



‎Le beau-frère, victime de l'agression, a réclamé le remboursement des frais de soins engagés, dont le montant s'élève à 51 850 F CFA. ‎Le prévenu a été reconnu coupable et condamné à six mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 25 000 FCFA. Le jugement a également ordonné le remboursement des dépenses de soins réclamées par le beau-frère.