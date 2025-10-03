Tchad : à N’Djamena, un médecin accusé de « vol » présumé d’un nouveau-né

Le tribunal de grande instance de N’Djamena a examiné, ce mardi, le dossier d’un médecin poursuivi pour le « vol » présumé d’un nouveau-né, soustrait à ses parents immédiatement après l’accouchement. L’affaire a été renvoyée au 16 octobre prochain afin d’entendre de nouveaux témoins.



Un témoignage bouleversant

À la barre, le père de l’enfant a raconté que son épouse, arrivée à terme, s’était rendue à l’hôpital pour accoucher. Selon lui, le médecin leur aurait annoncé que le bébé était mort-né. Un corps leur aurait ensuite été remis pour l’inhumation.



Une contradiction troublante

Le juge a relevé une incohérence majeure : le certificat médical indiquait que l’enfant était âgé de cinq mois, alors que la mère avait mené sa grossesse à terme. Ce détail jette un doute sérieux sur la version fournie par le personnel médical. La mère, interrogée, a affirmé ignorer qui avait autorisé l’opération pratiquée par le médecin, ajoutant encore plus de zones d’ombre à l’affaire.



La défense du médecin

De son côté, le praticien a rejeté les accusations, soutenant avoir remis le corps de l’enfant mort-né aux parents. Il a rappelé que son équipe avait « accompli son devoir en sauvant la vie de la mère ».



La suite de l’enquête

Pour lever les zones d’ombre, les juges ont ordonné la comparution des personnes ayant autorisé l’opération ainsi que celles qui ont procédé à l’enterrement. L’audience reprendra le 16 octobre avec ces nouveaux éléments.