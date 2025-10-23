Tchad : à Ndjamena, lancement de la 3ème édition des Journées gastronomiques

La richesse des saveurs tchadiennes est à l'honneur. La 3ème édition des Journées Gastronomiques du Tchad, organisée par l'Office National de Promotion du Tourisme, de l'Artisanat et des Arts (ONPTA), est officiellement lancée le 23 octobre 2025 au centre culturel Talino Manu, lors d'une cérémonie solennelle, marquant un engagement fort pour la valorisation du patrimoine national. ‎



Placée sous le thème éloquent : « L'art culinaire, reflet de nos cultures et de nos identités », cette édition est présentée comme bien plus qu'une simple célébration du goût. ‎Le discours prononcé par le représentant du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abdoulaye Souleymane Babalé, a souligné la dimension multi facette de la cuisine tchadienne.



‎ « La gastronomie est une expression vivante de notre patrimoine et de miroir de nos cultures, agissant comme un puissant vecteur de cohésion sociale », a souligné le secrétaire. ‎ ‎Au-delà de l'aspect culturel, l'événement met en valeur son rôle économique vital. C'est un véritable levier de développement économique, créateur d'emplois et facteur d'attractivité touristique, mobilisant les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat et du tourisme. ‎



Selon le représentant du ministre, « en valorisant notre art culinaire, nous affirmons notre identité, nous renforçons notre unité et nous construisons une image positive du Tchad à l'international », a-t-il déclaré. ‎ ‎Selon lui, L'ambition affichée par le gouvernement est claire, faire de la gastronomie tchadienne un marqueur identitaire fort, un atout diplomatique majeur et une source de fierté nationale.



‎ ‎ Le ministère et l'ONPTA s'engagent pleinement à soutenir toute initiative visant à renforcer les compétences, moderniser les pratiques et promouvoir les talents dans le domaine culinaire, ont-ils rassuré. ‎ ‎ Cette démarche s'inscrit dans une vision de rayonnement du Tchad sur la scène régionale et internationale.



‎ ‎L'événement se déroulera sur quatre jours et rassemblera un éventail de professionnels passionnés : chefs cuisiniers, restaurateurs, producteurs, jeunes entrepreneurs et partenaires. ‎Le public est invité à participer aux nombreuses activités prévues, qui promettent d'être des moments riches d'échanges, de créativité et d'ouverture sur le monde, notamment : des expositions et des concours culinaires ; des dégustations de spécialités ; des conférences et des démonstrations culinaires. ‎ ‎



L'ouverture de la cérémonie a été marquée par la danse traditionnelle, la prestation de quelques artistes musiciens, et s'est clôturée par la visite des différents restaurants représentés par les 23 provinces du pays.