Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud

Les fidèles musulmans du département de la Tandjilé-Ouest ont célébré, ce jeudi 04 septembre 2025, l’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed (paix et salut de Dieu soient sur lui) à la grande mosquée de Kélo.



La cérémonie religieuse, placée sous le haut patronage du président du Conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjilé-Ouest, Goni Oumar Mahmoud, a été rehaussée par la présence du sous-préfet de Kélo rural, Ahmat Mahmoud Khamis, représentant le préfet, ainsi que des autorités civiles et sécuritaires du département.



Plusieurs leaders religieux et fidèles ont pris part à cet événement. La lecture du Saint Coran, les louanges, les prières et les interventions des leaders religieux ont constitué les moments forts de cette célébration. Après les louanges, Cheikh Moukhtar Yaya, sollicité parmi les prestataires religieux, a brièvement retracé la genèse du prophète Mohamed (PSL).



Selon lui, il n’existe pas d’adoration plus importante que l’amour du Prophète, car l’adoration de Dieu ne peut être complète sans cet amour. Il a appelé les fidèles à l’unité et à la fraternité. Représentant le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjilé-Ouest, Alhassan Moussa Woudaa a, dans son intervention, exhorté les musulmans et l’ensemble des Tchadiens à l’union et à l’amour du Prophète.



Il a également demandé à toutes les mosquées du département de célébrer le Maouloud dans leurs enceintes respectives. Pour sa part, le sous-préfet de Kélo rural, Ahmat Mahmoud Khamis, parlant au nom du préfet Ali Mahamat Sebey, a félicité les organisateurs et exhorté les fidèles à prier sans cesse pour la paix et l’intégrité du pays.



Enfin, il a insisté sur l’éducation des jeunes selon les bonnes pratiques et invité les maîtres coraniques à assumer pleinement leurs responsabilités, en veillant à l’encadrement des enfants plutôt que de les envoyer au marché. La cérémonie s’est achevée par une prière finale dite par le président du conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjile-Ouest.