Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud


Alwihda Info | Par Mahamat Ouda Ousmane - 4 Septembre 2025



Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud
Les fidèles musulmans du département de la Tandjilé-Ouest ont célébré, ce jeudi 04 septembre 2025, l’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed (paix et salut de Dieu soient sur lui) à la grande mosquée de Kélo.

La cérémonie religieuse, placée sous le haut patronage du président du Conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjilé-Ouest, Goni Oumar Mahmoud, a été rehaussée par la présence du sous-préfet de Kélo rural, Ahmat Mahmoud Khamis, représentant le préfet, ainsi que des autorités civiles et sécuritaires du département.

Plusieurs leaders religieux et fidèles ont pris part à cet événement. La lecture du Saint Coran, les louanges, les prières et les interventions des leaders religieux ont constitué les moments forts de cette célébration. Après les louanges, Cheikh Moukhtar Yaya, sollicité parmi les prestataires religieux, a brièvement retracé la genèse du prophète Mohamed (PSL).

Selon lui, il n’existe pas d’adoration plus importante que l’amour du Prophète, car l’adoration de Dieu ne peut être complète sans cet amour. Il a appelé les fidèles à l’unité et à la fraternité. Représentant le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjilé-Ouest, Alhassan Moussa Woudaa a, dans son intervention, exhorté les musulmans et l’ensemble des Tchadiens à l’union et à l’amour du Prophète.

Il a également demandé à toutes les mosquées du département de célébrer le Maouloud dans leurs enceintes respectives. Pour sa part, le sous-préfet de Kélo rural, Ahmat Mahmoud Khamis, parlant au nom du préfet Ali Mahamat Sebey, a félicité les organisateurs et exhorté les fidèles à prier sans cesse pour la paix et l’intégrité du pays.

Enfin, il a insisté sur l’éducation des jeunes selon les bonnes pratiques et invité les maîtres coraniques à assumer pleinement leurs responsabilités, en veillant à l’encadrement des enfants plutôt que de les envoyer au marché. La cérémonie s’est achevée par une prière finale dite par le président du conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjile-Ouest.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/09/2025

Tchad : à Abéché, 150 jeunes certifiés en intelligence artificielle à l’issue d’une formation

Tchad : à Abéché, 150 jeunes certifiés en intelligence artificielle à l’issue d’une formation

Tchad : célébration de la fête d’Aïd Al-Maoulid par les mulsumans de la Tandjilé Tchad : célébration de la fête d’Aïd Al-Maoulid par les mulsumans de la Tandjilé 04/09/2025

Populaires

تشاد/ الجزائر:رئيس الجمهورية يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائري

03/09/2025

Éliminatoires Mondial 2026 : le sélectionneur des SAO du Tchad dévoile son onze de départ face au Ghana

04/09/2025

Tchad : le CSAI célèbre officiellement l'anniversaire du Prophète Mohammed (PSL)

04/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter