Tchad : accusés d'intelligence avec un pays étranger, des journalistes placés sous mandat de dépôt

Le parquet d’instance de N’Djamena a informé l’opinion publique de l’ouverture d’une enquête judiciaire à la suite d'une dénonciation mettant en cause plusieurs personnes. Selon le procureur de la République, Oumar Mahamat Kedelaye, plusieurs documents ont été transmis au parquet, révélant que certains citoyens tchadiens auraient fourni des informations sensibles sur la sécurité et l'économie du pays à une puissance étrangère.



Les investigations menées par la police judiciaire ont conduit à l’interpellation et à la garde à vue de Monodji Mbaindiguim Olivier, Mahamat Saleh Al Hisseine, Oumar Mahamat Oumar Madani et Ndilyam Guekidata. Après leur interrogatoire, le parquet a retenu des charges lourdes contre eux, à savoir : Intelligence avec une puissance étrangère, de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad ; complot contre l’État ; complicité dans des actes portant atteinte aux intérêts nationaux. Ces faits sont prévenus et réprimés par les articles 95, 102 et 80 du Code pénal tchadien.



Face à la gravité des accusations, une information judiciaire a été ouverte afin de déterminer les responsabilités de chacun des inculpés. Le parquet a précisé que, bien que certains accusés soient journalistes, ils ne bénéficient d’aucun traitement de faveur en dehors des délits de presse et restent soumis au droit commun, dans le respect de leur droit à la défense.