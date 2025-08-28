Tchad : affrontement meurtrier autour d’un champ à 60km de Mao

Un violent affrontement a éclaté ce jeudi 28 août 2025 dans le village de Keydi, situé dans la sous-préfecture de Kekedina, à environ 60 kilomètres à l’ouest de la ville de Mao, dans la province du Kanem.



Selon les premiers témoignages recueillis sur place, le bilan provisoire fait état de deux morts et de plusieurs blessés. Si la cause exacte de l’incident n’est pas encore officiellement confirmée, une source locale indique qu’il s’agirait d’un différend lié à la possession d’un champ.



Informées de la situation, les forces de défense et de sécurité ont été déployées rapidement sur les lieux afin de contenir les tensions et rétablir le calme dans la localité.