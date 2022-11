Tchad : alimentation, nutrition et santé, des facteurs de risques à ne pas négliger

Le Réseau des Scientifiques pour la Nutrition du Tchad, avec l'appui de l'UE, a organisé le 19 novembre dernier, un débat autour du thème : « alimentation, nutrition et santé publique ».



Dans son intervention, le Pr Abdelsalam Tidjani souligne que la sécurité alimentaire est liée à la qualité des aliments consommés, l'accès à une alimentation suffisante, la qualité hygiénique et la qualité nutritive des aliments dans la production alimentaire. « Les facteurs de risques tenant compte des impacts sur les aliments impropres, le Centre de contrôle de la qualité des denrées alimentaires doit jouer son rôle de régulateur », dit-il.



Chaque année, 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire ou nutritionnelle sont déclarés. La sécurité sanitaire des aliments, ainsi que leur qualité sont les composantes essentielles de l'hygiène alimentaire, de la production primaire, et de la condition de leur conservation qui garantissent une qualité propre pour la consommation. Ces composantes sont influencées par d'autres facteurs liés au changement climatique.



Des aliments subissent des transformations avant leur consommation et peuvent éventuellement être contaminés par des germes indicateurs du manquement aux règles d’hygiène, ou encore par des germes pathogènes. La quantité des micro-organismes dans les aliments rend ces derniers impropres à la consommation, et peut entrainer des affections chez les consommateurs.



Il faut relever que les contaminants chimiques dans la production alimentaire dépassant le seuil d'acceptabilité sont susceptible d'occasionner des maladies hépatotoxique et neurotoxique. L'exposition de certains produits sous le soleil est un facteur de risque dû à l'insuffisance dans le contrôle tels que les aliments mal conservés, ou qui ont subi une moisissure. Ils peuvent alors entrainer des pathologies climatiques graves et complexes.