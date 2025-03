Tchad : appui institutionnel du Fonds koweïtien pour la prise en charge des cancers

Le Fonds koweïtien pour le développement apporte son appui institutionnel à la réalisation du projet de construction du centre de prise en charge des cancers.



Ce 11 mars 2025, trois véhicules ont été remis à la coordinatrice du Programme national de lutte contre le cancer, en présence de la secrétaire d'État à la Santé publique et à la Prévention.



Dans son discours de circonstance, la secrétaire d'État à la Santé publique et à la Prévention, Dr Mbaidedji Dekandji Francine, souligne que ces moyens sont destinés à accompagner les équipes chargées de la construction du centre de prise en charge des cancers.



Cet apport vient renforcer la vision du Maréchal du Tchad, dont l'ambition est de moderniser le système de santé en accordant une attention particulière aux couches vulnérables, notamment les femmes et les enfants.



Pour sa part, la coordinatrice du Programme national de lutte contre le cancer, Dr Fatima Ahmat Haggar, a assuré que ces véhicules seront utilisés de manière rationnelle.