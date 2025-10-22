Alwihda Info
TCHAD

Tchad : atelier de validation de politique minière et du plan stratégique du développement du secteur minier


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 22 Octobre 2025



Organisé conjointement par le ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l'atelier de validation de politique minière et du plan stratégique du développement du secteur minier (PM-PSDSM) s'est ouvert ce mercredi 22 octobre 2025 à l'hôtel de l'Amitié.

Pendant deux jours de travaux, les participants à cet atelier auront à examiner l'état actuel de politique minière, le projet du plan stratégique de développement du secteur minier, proposer des réformes concrètes pour une gouvernance minière plus efficace et plus transparente, ainsi que d'échanger sur les meilleures pratiques internationales.

Dans son allocution, le représentant du PNUD, Mamadou Bobo Sow, a indiqué que le succès de la politique minière, dépendra de l'implication de tous, notamment celle du gouvernement à mobiliser les ressources et à traduire les engagements en actions concrètes.

Par ailleurs, il a réitéré l'engagement de son Institution d'accompagner le processus de la planification stratégique, de la bonne gouvernance sectorielle, ou celui de la mobilisation des partenariats techniques et financiers nécessaires à la concrétisation des ambitions fixées.

Officiant la cérémonie d'ouverture, la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye, a souligné que le secteur minier vise à devenir l'un des piliers de l'économie nationale.

De ce fait, pour que ce potentiel puisse être pleinement exploité, il est impératif de miser sur une gouvernance efficace, une planification rigoureuse et une vision claire partagée par tous les acteurs, afin que la politique minière soit juste, durable et ambitieuse pour répondre aux défis contemporains, a ajouté la ministre du Pétrole.

Il est intéressant de souligner qu'en tant qu'instruments essentiels pour la promotion du développement du secteur minier au Tchad, le projet du plan stratégique de développement du secteur minier et la politique minière, sont en droite ligne avec le plan national du développement « Tchad connexion 2030 », qui fait de la diversification et la transformation structurelle de l'économie, une des grandes priorités nationales, en vue de bâtir une économie plus résiliente, plus inclusive et créatrice d'emplois.


