Tchad : atelier régional sur la jeunesse et la résilience face aux conflits au Sahel

Ce lundi 20 novembre 2023, un atelier régional crucial pour la capitalisation et la concertation sur l'engagement et la résilience des jeunes contre les conflits communautaires dans le Sahel, a été inauguré.



La rencontre qui s'inscrit dans le cadre du programme SD3C, a eu lieu à la grande salle du ministère des Affaires étrangères, avec la présence du président du Conseil national de la jeunesse du Tchad, Abakar Allamine Dangaya, des représentants des pays du G5 Sahel et d'autres autorités.



Plus de trente jeunes hommes et femmes du Sénégal, Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Tchad et Niger, partenaires dans le programme SD3C, sont venus pour cet atelier de deux jours.



A cette occasion, Abakar Al-Allamine Dangaya a mis en lumière le rôle malheureux de la jeunesse dans les conflits intercommunautaires violents qui sévissent dans le Sahel, soulignant à la fois leur position en tant que vecteurs de violence et victimes des affrontements.



L'objectif de l'atelier est d'impliquer activement la jeunesse africaine, en particulier celle du Sahel, dans la résolution des conflits afin de transformer les jeunes de fauteurs de troubles en acteurs de stabilité et de développement. Cette initiative vise à renforcer la concertation et la coopération entre les leaders jeunes des pays du Sahel.