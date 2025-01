Tchad : attaque de la Présidence, situation sous contrôle (Etat-major)

L'Etat-major général des Armées porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, qu'un petit groupe non encore identifié a attaqué hier soir aux environs de 19 heures les éléments en faction au niveau de la guérite de la Présidence de la République.



Une réaction rapide a permis de neutraliser ces éléments. La situation est totalement sous contrôle et un bilan définitif vous sera communiqué.