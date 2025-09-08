Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Batha, clôture de la première session budgétaire 2025 du Conseil provincial


Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 9 Septembre 2025



Tchad : au Batha, clôture de la première session budgétaire 2025 du Conseil provincial
Le Conseil provincial du Batha a clôturé ce mardi 09 septembre 2024, sa première session ordinaire et budgétaire de l’exercice 2025, ouverte le 26 août dernier à Ati.

Les travaux, qui se sont déroulés dans une atmosphère de responsabilité et de concertation, ont abouti à l’adoption du budget primitif fixé à 491 872 412 FCFA, équilibré en recettes et en dépenses.

Dans une motion spéciale, les conseillers provinciaux ont adressé leurs remerciements au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l’État, pour sa détermination en faveur de la décentralisation et pour la rétrocession de l’ancien palais présidentiel d’Ati au profit du Conseil provincial.

Dans son allocution, le président du Conseil provincial, Rakhis Ahmat Saleh, a salué l’engagement des conseillers et a insisté sur la nécessité de traduire les orientations budgétaires en actions concrètes. Il a rappelé les priorités retenues, notamment le renforcement des services sociaux de base, l’amélioration des infrastructures, le soutien au monde rural, ainsi que la promotion de la jeunesse et des femmes.

Dans son discours de clôture, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a félicité les conseillers pour la qualité de leurs travaux et les a exhortés à mettre en œuvre avec rigueur et transparence, les dispositions de la décentralisation. Il a réaffirmé le soutien constant de l’État au Conseil provincial, appelant l’ensemble des services déconcentrés, des forces vives et des partenaires au développement à accompagner cette dynamique.

Cette session, marquée par l’adoption du règlement intérieur et la mise en place des commissions permanentes, constitue une étape décisive dans le renforcement de la gouvernance locale et la consolidation de la décentralisation dans la province du Batha.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/09/2025

​Match Tchad – Madagascar : le onze de départ des Sao dévoilé

​Match Tchad – Madagascar : le onze de départ des Sao dévoilé

Tchad : Un homme jugé pour menaces et violences domestiques Tchad : Un homme jugé pour menaces et violences domestiques 08/09/2025

Populaires

​Éliminatoires – Le Tchad s’incline face à Madagascar (3-1) malgré une ouverture du score prometteuse

08/09/2025

نجامينا تحتفي بكتاب «بشرتي قوتي»… صرخة أدبية ضد التمييز

08/09/2025

Tchad : Inhumation du chef de canton de Nderguigui Betolngar Sandjangar

08/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter