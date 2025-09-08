Tchad : au Batha, clôture de la première session budgétaire 2025 du Conseil provincial

Le Conseil provincial du Batha a clôturé ce mardi 09 septembre 2024, sa première session ordinaire et budgétaire de l’exercice 2025, ouverte le 26 août dernier à Ati.



Les travaux, qui se sont déroulés dans une atmosphère de responsabilité et de concertation, ont abouti à l’adoption du budget primitif fixé à 491 872 412 FCFA, équilibré en recettes et en dépenses.



Dans une motion spéciale, les conseillers provinciaux ont adressé leurs remerciements au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l’État, pour sa détermination en faveur de la décentralisation et pour la rétrocession de l’ancien palais présidentiel d’Ati au profit du Conseil provincial.



Dans son allocution, le président du Conseil provincial, Rakhis Ahmat Saleh, a salué l’engagement des conseillers et a insisté sur la nécessité de traduire les orientations budgétaires en actions concrètes. Il a rappelé les priorités retenues, notamment le renforcement des services sociaux de base, l’amélioration des infrastructures, le soutien au monde rural, ainsi que la promotion de la jeunesse et des femmes.



Dans son discours de clôture, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a félicité les conseillers pour la qualité de leurs travaux et les a exhortés à mettre en œuvre avec rigueur et transparence, les dispositions de la décentralisation. Il a réaffirmé le soutien constant de l’État au Conseil provincial, appelant l’ensemble des services déconcentrés, des forces vives et des partenaires au développement à accompagner cette dynamique.



Cette session, marquée par l’adoption du règlement intérieur et la mise en place des commissions permanentes, constitue une étape décisive dans le renforcement de la gouvernance locale et la consolidation de la décentralisation dans la province du Batha.