Tchad : au Batha, le Conseil provincial ouvre sa session budgétaire 2025

Le Conseil provincial du Batha a procédé, ce mardi 26 août 2025, à l’ouverture officielle de la session budgétaire de l’exercice 2025. La cérémonie s’est déroulée dans la salle des délibérations du Conseil, en présence de secrétaire général de la province du Batha, Aba Saradingar, des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que de plusieurs représentants de la société civile.



Dans son discours d’ouverture, le président du Conseil provincial, Rakhis Ahmat Saleh, a salué la présence des invités et souligné l’importance de cette session budgétaire, qui constitue « un instrument de planification, un cadre d’orientation et de décision au service de la collectivité et de la population ».



Il a rappelé que cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de décentralisation voulue par le président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, visant à rapprocher l’État du citoyen et à renforcer les responsabilités des collectivités territoriales. Le président du Conseil a exprimé sa gratitude au chef de l’État pour la rétrocession du Palais présidentiel d’Ati au Conseil provincial, qu’il a qualifié d’« acte fort en faveur de l’autonomie locale ».



Il a également fait référence au Séminaire national sur la décentralisation, tenu à N’Djamena du 21 au 25 juillet dernier, qui a jeté les bases d’une gouvernance locale rénovée. À travers cette session, le Conseil provincial du Batha entend examiner et adopter le budget 2025, en cohérence avec le Plan de Développement provincial 2024-2028, articulé à la Vision Tchad Émergent 2030 et aux Objectifs de Développement Durable (ODD).



Les priorités définies portent notamment sur : le développement des infrastructures de base, l’accès à l’eau, à la santé et à l’éducation, la promotion de l’emploi des jeunes et de l’autonomisation des femmes, la valorisation des potentialités locales, ainsi que le renforcement de la résilience face aux aléas climatiques.



« Cette session budgétaire prend toute son importance, car elle constitue une occasion privilégiée pour doter notre province des ressources nécessaires à un développement équilibré et durable », a déclaré Rakhis Ahmat Saleh. Il a enfin exhorté l’ensemble des autorités, partenaires et forces vives locales à accompagner le Conseil provincial dans sa mission, dans un esprit de solidarité, d’unité et de responsabilité.



Cette session marque ainsi une étape clé dans la mise en œuvre des priorités de développement de la province du Batha pour l’année 2025.