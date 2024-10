Tchad : au Batha, le gouverneur reçoit un don de vivres destiné aux sinistrés des inondations

Le gouverneur de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a reçu le 1er octobre 2024, un don de vivres et de non-vivres, destiné aux sinistrés des inondations, offert par la coordination d'appui aux victimes des inondations dans la province.



Ce don est composé de : 100 moustiquaires, 200 nattes en plastique, 100 couvertures de 4 kg, 300 sacs de sel de 18 kg, 250 bâches de 6×4, 100 bidons d'huile de cuisine de 5 litres, 300 sacs de sucre de 5 kg, un lot des médicaments, 3 rouleaux de coton, et 100 kits complets de gaz de 3 kg.



Lors de cette réception, le gouverneur a salué l'engagement des habitants de la province qui sont à N’Djamena, ou ailleurs, et qui ont constitué une coordination pour secourir d'urgence les victimes. Il a exprimé, au nom de la population, sa gratitude envers cette coordination pour son geste louable.



Le gouverneur a assuré à la coordination que ce don sera destiné aux victimes touchées par la forte pluviométrie de cette année. Il a également exhorté le comité provincial de gestion des inondations à garantir que la distribution de ce don se fasse de manière transparente dans les six départements que compte la province.